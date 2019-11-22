СМИ «ДНР» начали показывать лицо «премьера»

Сепаратистские сайты начали публиковать фото «премьер-министра ДНР» Александра Ананченко. В частности, ДАН опубликовал снимки Ананченко со съезда актива сепаратистского движения «Донецкая республика», который состоялся в четверг.



Также фото Ананченко в пятницу поставил сайт DNR LIVE. В новости говорится о том, что Ананченко получил новые полномочиями – теперь он может направлять своих представителей в набсовет банка группировки.

Впервые фото «премьера» появилось во время Ялтинского экономического форума. До этого снимков, на которых видно лицо Ананченко, в сети не было. СМИ «ДНР» не публиковали фотографии и видео с ним.



Александр Ананченко был назначен «премьер-министром» группировки «ДНР» в октябре 2018 года.



Известно, что Ананченко занимал пост советника руководителя ЗАО «Внешторгсервис» — компании с регистрацией в непризнанной Южной Осетии, под контролем которой находятся все крупнейшие промышленные предприятия оккупированных территорий Донбасса. Компанию связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.