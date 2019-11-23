В Киеве почтили память трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии

В Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, в Киеве на Михайловской площади прошел марш. Об этом сообщает «Громадське».



Организаторы марша заявили, что хотят услышать позицию новой власти касательно трансгендерных людей, а также хотят выдвинуть требования по обновлению клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.



Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии отмечают 20 ноября.



Марш охраняла Нацполиция, в частности полиция диалога и конная полиция.



Рядом с Транс-Маршем вышли люди на контракцию. Противники марша памяти трансгендерных людей пытались прорвать кордон полиции. Полицейские задержали одного из них.