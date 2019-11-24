В ОБСЕ рассказали о препятствиях в работе на неподконтрольном Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ не смогли провести мониторинг 22 ноября в подконтрольных боевиками населенных пунктах Сосновское, Саханка, Пикузы (ранее Коминтерново), Староласпа и Безыменное. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, на блокпосте к востоку от н. п. Сосновское два члена вооруженных формирований не разрешили наблюдателям проехать, ссылаясь на «непрерывный огонь из стрелкового оружия в населенном пункте».



«Двое вооруженных членов вооруженных формирований вновь не пропустили патруль СММ в направлении н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка) и н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка), ссылаясь на «проведение в этом районе работ по разминированию» и «инженерные работы», - говорится в отчете.



Трое вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде в направлении Староласпы и н. п. Новоласпа ссылаясь на «проведение в этом районе работ по разминированию и безопасность патруля СММ».



В тоже время, находясь на блокпосте, наблюдатели видели, что через блокпост в обоих направлениях проезжали другие автомобили.



Вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде к западу от н. п. Безыменное, ссылаясь на «приказ от лиц, которые осуществляют фактический контроль».