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Донбассу готовят мир по-нормандски. Анализ последствий ►

24 ноября 2019, 09:00

Донбассу готовят мир по-нормандски. Анализ последствий ►

Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua

Реинтеграция Донбасса. Что это значит для Зе команды? И чего ждать жителям Донетчины после Нормандских переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина? Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:

  • Встреча, которая может положить конец войне. Переговоры «нормандской четверки». Что принесет Украине мир?
  • Новая жизнь Донбасса. Лучше чем с «ДНР», а еще лучше - без «ДНР». Получится ли у новой власти добраться до сердец дончан?
  • Соцсети и выборы. Как политики плетут сети в Facebook, ставят ловушки, чтобы мы выбирали их. И как в них не попасться.

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