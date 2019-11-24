Донбассу готовят мир по-нормандски. Анализ последствий ►

Реинтеграция Донбасса. Что это значит для Зе команды? И чего ждать жителям Донетчины после Нормандских переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина? Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:
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