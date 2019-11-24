В США призвали Россию выполнять минские договоренности

Первый замгоссекретаря США Джон Салливан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Японии предупредил, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Россией минских договоренностей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Замгоссекретаря Салливан подчеркнул на встрече с главой МИД Лавровым, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Москвой положений минских договоренностей, а также - от того, откажется ли она от попыток подорвать наши демократические процессы», - говорится в сообщении.



В настоящее время сенат США рассматривает кандидатуру Салливана на пост посла США в РФ. Комитет по иностранным делам сената уже высказался за назначение Салливана. Теперь по этому вопросу должен проголосовать сенат в полном составе.