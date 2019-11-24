Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пушилин считает, что Россия занялась «собиранием русских земель»

24 ноября 2019, 11:40

Пушилин считает, что Россия занялась «собиранием русских земель»

Фото: dnronline Фото: dnronline

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин считает, что Россия является его страной и он видит наступление этапа «собирания русских земель». Об этом Пушилин заявил в субботу в Донецке во время презентации фильма «Русский реактор», который создал лидер российского мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.

«Россия — это наша с вами страна, я вас уверяю. Нужно понимать, что сейчас настал этап собирания русских земель», — подчеркнул глава группировки «ДНР». Его заявление опубликовал Telgram-канал «Гитара Пушилина».

Заявление Дениса Пушилина прозвучало на фоне подготовки к встрече лидеров Украины, России, Германии и Франции в «нормандском формате» 9 декабря в Париже.

Президент Владимир Зеленский озвучил свои ожидания от саммита. В частности, это достижение полноценного прекращения огня на Донбасса, передача Россией контроля над донбасским участком границы и местные выборы в ОРДЛО после их возвращения под контроль Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что руководство группировок «ДНР» и «ЛНР» должно исчезнуть после выборов на Донассе.

Смотрите также:

Донбассу готовят мир по-нормандски. Анализ последствий

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилин
Организации
ДНР
Прочее
Россия-Украина

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:40
Пушилин считает, что Россия занялась «собиранием русских земель»
08:15
В ОБСЕ рассказали о препятствиях в работе на неподконтрольном Донбассе
22:54
СМИ «ДНР» начали показывать лицо «премьера»
21:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:14
«ЛНР» продлила период, когда украинские автономера нужно заменить на «местные»
15:08
Экс-начальник милиции Мариуполя рассказал о российской прописке
14:23
В Донецке предупредили о неполадках в работе интернета
13:04
«ДНР» будет наказывать за несогласованную продажу алкоголя
12:06
Денисова пожаловалась послу ФРГ на визит немецкого депутата в Донецк
11:46
Компания Курченко получила двухлетнюю отсрочку по долгу за уголь Донбасса
09:37
Украина и «ДНР» начали демонтаж укреплений у Петровского
09:31
ООН направила в сторону Донецка 157 тонн гуманитарной помощи
08:58
ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского
08:31
В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец
20:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
11:40
Пушилин считает, что Россия занялась «собиранием русских земель»
11:39
На базе канала UATV запустят канал для неподконтрольного Донбасса
10:31
В США призвали Россию выполнять минские договоренности
09:00
Донбассу готовят мир по-нормандски. Анализ последствий ►
08:15
В ОБСЕ рассказали о препятствиях в работе на неподконтрольном Донбассе
21:31
СБУ отчиталась о разоблачении схемы поставок в Украину и ЕС угля из ОРДЛО
20:54
Начальник Генштаба не понял снятия унитазов с возвращенных Россией кораблей
16:49
Через КПВВ «Станица Луганская» пытались пронести 600 тысяч гривен
15:59
С острова в Азовском море эвакуировали еще пятерых человек
14:48
Власти Станицы Луганской назвали фейком информацию о снятии украинских флагов с администрации
14:08
В Киеве почтили память трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии
13:19
Расследованием смертей на Майдане займутся 4 ведомства
12:02
Демократы призвали госсекретаря США Помпео отойти от дел, связанных с Украиной
11:07
Коломойский уверен, что вернет себе Приватбанк в ближайшее время
10:04
Шторм затопил остров в Азовском море: эвакуированы 11 человек
все новости
ВИДЕО
Донбассу готовят мир по-нормандски. Анализ последствий ►
24 ноября, 09:00
Разумков не стал говорить о продлении старого закона об «особом статусе» Донбасса. Хочет принятия нового
21 ноября, 13:35
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
21 ноября, 10:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция