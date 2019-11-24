На базе UATV запустят канал для неподконтрольного Донбасса

Через несколько месяцев в Украине планируют запустить телеканал, который будет вещать на временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в интервью изданию «Новое время» рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.



«Через три месяца запустим. У нас финансирование есть. Это будет на базе канала UATV. Плюс мы ведем переговоры о наличии на этом канале контента украинских телевизионных групп», – сказал он.



По словам Бородянского, бюджет UATV составляет примерно 440 млн гривен.



«Мы хотим, чтобы люди на той территории знали правду. Мы хотим, чтобы люди на той территории не руководствовались манипулятивным мнением Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой или кого-то еще. Чтобы они понимали, что есть другая точка зрения, правдивая точка зрения. Мы хотим вовлечь их в диалог и в рамках этого диалога искать общее решение», - сказал министр.