The Economist показал в ролике карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist опубликовал ролик с картой Украины без Крыма. Об этом проинформировало посольство Украины в Великобритании на своей странице в соцсети Twitter.



«The Economist, мы действительно надеемся, что такие надежные и всемирно известные медиа изменят карту соответствующим образом. Крым – это Украина», - говорится в сообщении.



Данный ролик на YouTube-канале The Economist уже отсутствует.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine pic.twitter.com/yoT9NY3P3W