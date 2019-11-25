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В «ДНР» отреагировали на признание бывшего «мэра» Горловки в работе на Украину

25 ноября 2019, 09:52

В «ДНР» отреагировали на признание бывшего «мэра» Горловки в работе на Украину

В группировке «ДНР» отрицают, что бывший народный мэр Горловки и функционер «Компартии ДНР» Эдуард Матюха имел доступ к секретной информации.

В частности, глава «Компартии ДНР» Борис Литвинов сказал «РИА Новости», что информация о работе Матюхи на украинскую разведку «больше похоже на сочинительство».

«Он берет из источников открытых фотографии или рассказывает о людях. Это уже много раз по телевизору показывали, в прессе писали. Он выдает известные факты за эксклюзив. Я считаю, из этого дела на Украине делают пиар», — утверждает Литвинов. Он полагает, что украинским спецслужбам «надо показать как-то свою работу, свою значимость».

По словам Литвинова, Матюха — житель Горловки, который в мае 2014 года в качестве активиста помогал организовывать в городе «референдум о самоопределении ДНР». Позже он вступил в горловскую городскую организацию «Компартии ДНР» и «никакого отношения к гостайнам, к закрытой информации не имел». Он утверждает, что Матюха был «обычным активистом средней руки».

«Депутат ДНР» Владислав Бердичесвикий в своем Telegram-канале также утверждает, что Матюха «ни к каким гостайнам допущен не был».

В воскресном выпуске ТСН вышел сюжет, в котором бывший «мэр» Горловка при группировке «ДНР» Эдуард Матюха сообщил, что является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Отмечалось, что его вывезли с неподконтрольной территории украинские спецслужбу.

Представитель ГУР отметил, что Матюха передал украинской стороне «очень много информации». В частности, он предоставил данные о роли России в существовании «Л-ДНР».

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Эдуард Матюха

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