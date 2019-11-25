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Подозреваемый в госизмене бывший замминистра экономики вышел из СИЗО

25 ноября 2019, 12:13

Подозреваемый в госизмене бывший замминистра экономики вышел из СИЗО

Бывший заместитель министра экономики Юрий Бровченко вышел из СИЗО после внесения 570 тысяч гривен залога. Об этом сообщают «Українські Новиви».

«Юрий Бровченко освобожден из-под стражи под залог», — сказал адвокат подозреваемого Сергей Стретович.

По словам адвоката, Бровченко освободили из СИЗО 20 ноября. Залог внесли родственники.

Бровченко подозревают в государственной измене.

23 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал его с возможностью выйти под залог в размере 3,4 млн гривен. Позже размер залога сократили в 6 раз — до 570 тысяч.

Бровченко инкриминируют подписание заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК «Артем» на общую сумму более 16,5 млн долларов.

Бровченко был замминистра экономики с июля 2016 года. В Минэкономразвития он отвечал за направление развития военно-промышленного комплекса.

 

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