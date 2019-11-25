Кремль еще не составил программу участия Путина в «нормандском формате»

Программа участия президента России Владимира Путина в саммите в «нормандском формате» пока находится в стадии проработки. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».



«Пока нет никаких наметок по программе. Это все в стадии подготовки», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.



«Естественно — это подготовка между четырьмя столицами. Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка», — сказал Песков.



«Пока ясно только, что будет "нормандский формат". Так или иначе, в рамках "нормандского формата" все четыре президента встретятся. А все остальное, что "на полях" будет происходить, — эти модальности согласовываются», — продолжил Песков.



В «нормандский формат» по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и РФ. Лидеры стран «нормандской четверки», как ожидается, встретятся в Париже 9 декабря.