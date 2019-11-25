Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к «нормандской» встрече

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил подготовку к саммиту в «нормандском формате». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.



«Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в "нормандском формате"», — сказал Песков. По его словам, на совещании также обсудили вопросы социально-экономического развития России и различные международные вопросы.



На встрече с Путиным в Кремле присутствовали секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, уточнил Песков.



Ранее в Кремле отметили, что программа участия Путина в «нормандском» саммите пока находится в стадии проработки.

Встреча в «нормандском формате» с участием лидеров Германии, Франции, Украины и России пройдет в Париже 9 декабря. Основная цель переговоров в «нормандском формате» на всех уровнях — политическое урегулирование конфликта на Донбассе. Последний раз лидеры «нормандской четверки» встречались в 2016 году.