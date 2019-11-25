Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пушилин забрал недвижимость у донецкого экс-регионала

25 ноября 2019, 15:31

Пушилин забрал недвижимость у донецкого экс-регионала

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин наложил санкции на бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Игоря Гуменюка. Соответствующий «указ» был опубликован сегодня.

Отмечается, что в отношении Гуменюка «применена специальная персональная санкция в виде перевода имущества, принадлежащего ему на праве частной собственности, в государственную собственность».

Согласно бумаге, «премьер-министру ДНР» Александру Ананченко необходимо обеспечить принятие в «государственную собственность» объекта недвижимого имущества, принадлежащего Гуменюку, согласно приложению к настоящему «указу», и закрепить это имущество на праве оперативного управления за «администрацией главы ДНР».

При этом самого приложения к указу» в публичном доступе нет.

Игорь Гуменюк владеет активами в угольной сфере. Также у него есть бизнес-интересы в сфере недвижимости. Вместе с партнерами Василием Микулиным и Ириной Фридман основал компанию «Инвестиции и развитие», которая до начала вооруженного конфликта была крупнейшим рантье Донецка. В Украине ей принадлежат несколько торговых и офисных центра, а также донецкая гостиница «Виктория», доля в отеле «Rixos Прикарпатье» в Трускавце.

Основной их донецкий актив — ТРЦ «Донецк-Сити» — был захвачен группировкой «ДНР».

Донецкий угольный трейдер Сергей Кузяра рассказывал «Новостям Донбасса», что «ДНР» также захватила офисное здание компании Гуменюка.

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилин Игорь Гуменюк
Организации
ДНР
Места
Донецк

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:05
«Vodafone Украина»: Смена собственника не повлияет на работу оператора в Донецке и Луганске
16:50
«ДНР»: Двое жителей Макеевки задержаны за разбойное нападение на АЗС
15:31
Пушилин забрал недвижимость у донецкого экс-регионала
09:52
В «ДНР» отреагировали на признание бывшего «мэра» Горловки в работе на Украину
08:30
«ДНР»: На шахте погиб горняк
20:58
Главные новости Донбасса за неделю
20:36
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским разведчиком. Узнал о роли РФ в «Л-ДНР»
11:40
Пушилин считает, что Россия занялась «собиранием русских земель»
08:15
В ОБСЕ рассказали о препятствиях в работе на неподконтрольном Донбассе
22:54
СМИ «ДНР» начали показывать лицо «премьера»
21:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:14
«ЛНР» продлила период, когда украинские автономера нужно заменить на «местные»
15:08
Экс-начальник милиции Мариуполя рассказал о российской прописке
14:23
В Донецке предупредили о неполадках в работе интернета
13:04
«ДНР» будет наказывать за несогласованную продажу алкоголя
все новости
17:08
В Марьинке ранена мирная жительница
17:05
«Vodafone Украина»: Смена собственника не повлияет на работу оператора в Донецке и Луганске
16:50
«ДНР»: Двое жителей Макеевки задержаны за разбойное нападение на АЗС
15:48
75% украинцев поддерживают идею переговоров Зеленского с Путиным
15:31
Пушилин забрал недвижимость у донецкого экс-регионала
14:58
Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к «нормандской» встрече
13:48
Министр рассказал, как украинский канал для Донбасса будет конкурировать с росТВ
13:32
Кремль еще не составил программу участия Путина в «нормандском формате»
12:56
Заммэра Славянска заявил, что его выгнали из бара за замечания о песнях Газманова. Полиция проверяет
12:13
Подозреваемый в госизмене бывший замминистра экономики вышел из СИЗО
12:03
Адвокат опроверг попытку самоубийства Грымчака
11:15
Министр культуры собрался бороться с фейками в соцсетях
10:35
ГБР передала в суд дело пограничника, который работал на «ЛНР»
09:54
Порошенко рассказал, что дважды встречался с адвокатом Трампа
09:52
В «ДНР» отреагировали на признание бывшего «мэра» Горловки в работе на Украину
все новости
ВИДЕО
На Донетчине сгорели 6 домов после обстрела
25 ноября, 08:06
Донбассу готовят мир по-нормандски. Анализ последствий ►
24 ноября, 09:00
Разумков не стал говорить о продлении старого закона об «особом статусе» Донбасса. Хочет принятия нового
21 ноября, 13:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция