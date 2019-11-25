75% украинцев поддерживают идею переговоров Зеленского с Путиным

75% украинцев поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского о переговорах с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии.



15,1% опрошенных не поддерживают данную инициативу, 2,6% — безразлично, 7,3% — затруднились ответить.



71% респондентов относится к Путину крайне отрицательно.



59,2% опрошенных поддерживают разведение вооруженных сил и средств на линии соприкосновения, 25,6% — не поддерживают, 1,6% — ответили, что им все равно, 13,6% — затруднились ответить.



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