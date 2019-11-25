«Vodafone Украина»: Смена собственника не повлияет на работу оператора в Донецке и Луганске

Смена собственника компании «Vodafone Украина» не повлияет на работу оператора на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила пресс-секретарь «Vodafone Украина» Виктория Павловская.



«На нашу операционную деятельность это никаким образом не влияет. Мы как обслуживали, как поддерживали сети по мере возможностей, так и продолжим это делать», — сказала она.



Павловская напомнила, что на неподконтрольной властям территории нет представительств оператора.



Также в компании сообщили, что оператор продолжит оказывать услуги в Украине под брендом Vodafone после смены собственника.

Сегодня российская компания МТС сообщила о подписании с OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольной азербайджанской телеком-компании Bakcell, соглашение о продаже компании «Vodafone Украина». Сумма сделки составит 734 миллиона долларов.



«Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в стране (около 19,8 миллиона абонентов). Он единственный из «большой тройки» украинских операторов, чьи услуги связи по-прежнему доступны на неподконтрольной властям части Донбасса.



До декабря 2015 года оператор работал под брендом «МТС Украина».