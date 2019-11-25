В Луганской области боевика «ЛНР» приговорили к восьми годам тюрьмы

Сватовский районный суд Луганской области приговорил к восьми годам тюрьмы мужчину, который передавал боевикам «ЛНР» информацию об украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.



По данным прокуратуры, мужчина с апреля 2015 года служил в рядах «народной милиции «ЛНР». Он собирал и передавал боевикам информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.



Кроме того, мужчина с 2016 до 2019 года обеспечивал пропускной режим на посту боевиков «Изварино».



«Отвечал за беспрепятственный ввоз из Российской Федерации техники и средств поражения, с помощью которых ведется вооруженное сопротивление силам АТО/ООС, а также осуществлял контроль перевозок на временно оккупированных территориях Луганской области через закрытые украинские пункты пропуска», - говорится в сообщении.



Осужденного задержали сотрудники СБУ совместно с пограничниками в сентябре 2019 года. В прокуратуре отметили, что он согласился сотрудничать со следствием и разоблачил других соучастников преступления.