Штаб ООС зафиксировал 8 обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих не было. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что позиции украинских подразделений обстреливались из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, без потерь, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Огонь велся вблизи Старогнатовки, Марьинки, Луганского, Троицкого, Крымского, Новолуганского, Зайцево.

Также в штабе напомнили о ранении в результате обстрела жительницы Марьинки.

В информации отмечено, что с начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.