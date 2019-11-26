В подконтрольном «ЛНР» Алчевске из-за аварии 19 домов - без отопления

В подконтрольном группировке «ЛНР» Алчевске более 1,2 тысячи абонентов и два социальных объекта Алчевска остались без отопления из-за порыва на теплотрассе. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».



Отмечается, что без отопления временно остались жители 19 домов по улице Ленина и проспекту Металлургов, а также средняя школа № 2 и детский сад «Катюша».

В январе 2006 в Алчевске вышли из строя обе главные котельные города - «Заводская» и «Восточная». Без теплоснабжения тогда остались около 800 домов - почти все многоэтажки города.