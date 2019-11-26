Глава Генштаба после разведения заявил о популизме ненастоящих ветеранов

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак считает, что на теме разведения войск на Донбассе манипулируют, чтобы расшатывать ситуацию в государстве.



«Я сегодня не создавал бы слишком большой ажиотаж относительно разведения. Некоторые откровенно манипулирует военными терминами. К сожалению, те, кто хочет расшатывать ситуацию в государстве, они кричат, что отвод — это сдача позиций, зрада... При этом кричат те, кто пять с лишним лет войны бьет себя в грудь, что они ветераны, они воевали. Популизм таких "ветеранов" аж никак не сплачивает общество», — сказал Хомчак в интервью «Укринформу».



По его словам, разведение среди украинских военнослужащих «в значительном большинстве — воспринимается нормально». «Потому что в значительном большинстве армия — это военные люди, которые понимают: если кто-то принимает решение — значит, у него для этого есть повод и основания», — подчеркнул начальник Генштаба.



Хомчак напомнил, что решения о разведении на участках в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского было принято еще несколько лет назад. «Во-вторых, это решение показывает не столько военных, сколько способность военно-политического руководства выполнять принятые обязательства», — добавил он.



«Не хочу сейчас углубляться, но вы можете проанализировать 2016 год, когда два участка были разведены, а третий не был в течение трех лет разведен, — это Станица Луганская. И когда сегодня она разведена, и вчера уже президент открыл мост, я не думаю, что ситуация там стала хуже для местного населения. Наша конечная цель — вернуть наши границы, государственное управление и обеспечить нормальную жизнь местному населению», — подчеркнул начальник Генштаба.

Зеркальное разведение сил и средств в районе села Петровское Донецкой области завершилось 11 ноября. До этого стороны отвели войска в Станице Луганской и у Золотого.