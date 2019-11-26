Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский попросил Кабмин погасить долги перед врачами и учителями

26 ноября 2019, 09:45

Зеленский попросил Кабмин погасить долги перед врачами и учителями

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров за два дня погасить задолженность перед работниками медицинской и образовательной сфер. Об этом он заявил в видеообращении.

Зеленский пояснил, что получил много сообщений о том, что в регионах врачи и учителя не получают зарплату еще с сентября. «Я понимаю, что у нас молодое правительство и много работы. Но этот вопрос является наиболее приоритетным. Я очень прошу, чтобы правительство собралось очень быстро и решило положительно этот вопрос», — сказал президент.

Видеообращение Зеленский записал в аэропорту перед визитом в Эстонию и Литву.

Накануне Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:12
В «ДНР» анонсировали прибытие очередного российского «гумконвоя»
08:37
В подконтрольном «ЛНР» Алчевске из-за аварии 19 домов - без отопления
22:57
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Еленовке
20:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:05
«Vodafone Украина»: Смена собственника не повлияет на работу оператора в Донецке и Луганске
16:50
«ДНР»: Двое жителей Макеевки задержаны за разбойное нападение на АЗС
15:31
Пушилин забрал недвижимость у донецкого экс-регионала
09:52
В «ДНР» отреагировали на признание бывшего «мэра» Горловки в работе на Украину
08:30
«ДНР»: На шахте погиб горняк
20:58
Главные новости Донбасса за неделю
20:36
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским разведчиком. Узнал о роли РФ в «Л-ДНР»
11:40
Пушилин считает, что Россия занялась «собиранием русских земель»
08:15
В ОБСЕ рассказали о препятствиях в работе на неподконтрольном Донбассе
22:54
СМИ «ДНР» начали показывать лицо «премьера»
21:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
12:51
СБУ вручила подозрение заместителю городского головы Славянска
12:40
Зеленский заявил, что не обсуждал с Путиным «нормандскую встречу» по телефону
12:26
Зеленский: Коломойский — не президент, большинство украинцев выбрали интеграцию с ЕС
12:10
«Дело Иловайска» передали в СБУ
12:00
В «Слуге народа» спрогнозировали, что будет в случае провала «нормандского формата»
11:34
УП узнала, как офис Зеленского координирует медиастратегию всей новой власти
11:17
В РФ посадили украинца по обвинению в попытке контрабанды запчастей для военных самолетов
10:50
ООС: Боевики обстреляли позиции ВСУ со стороны Петровского
10:12
В «ДНР» анонсировали прибытие очередного российского «гумконвоя»
10:12
Ведущий Fox News заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной. Потом назвал это шуткой
09:45
Зеленский попросил Кабмин погасить долги перед врачами и учителями
09:13
Беспилотник ОБСЕ глушили в районе Донецка
08:47
Глава Генштаба после разведения заявил о популизме ненастоящих ветеранов
08:37
В подконтрольном «ЛНР» Алчевске из-за аварии 19 домов - без отопления
08:15
Штаб ООС зафиксировал 8 обстрелов на Донбассе
все новости
ВИДЕО
На Донетчине сгорели 6 домов после обстрела
25 ноября, 08:06
Донбассу готовят мир по-нормандски. Анализ последствий ►
24 ноября, 09:00
Разумков не стал говорить о продлении старого закона об «особом статусе» Донбасса. Хочет принятия нового
21 ноября, 13:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция