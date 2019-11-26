Зеленский попросил Кабмин погасить долги перед врачами и учителями

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров за два дня погасить задолженность перед работниками медицинской и образовательной сфер. Об этом он заявил в видеообращении.



Зеленский пояснил, что получил много сообщений о том, что в регионах врачи и учителя не получают зарплату еще с сентября. «Я понимаю, что у нас молодое правительство и много работы. Но этот вопрос является наиболее приоритетным. Я очень прошу, чтобы правительство собралось очень быстро и решило положительно этот вопрос», — сказал президент.



Видеообращение Зеленский записал в аэропорту перед визитом в Эстонию и Литву.

Їду до наших добрих друзів та надійних союзників – у Естонію та Литву.



Але не хочу залишати вдома гострі невирішені питання. Переконаний, що за найближчі два дні кабмін погасить заборгованості із зарплати перед лікарям та вчителям. pic.twitter.com/WnHaCa7SFW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 26, 2019

Накануне Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.