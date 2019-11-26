В «ДНР» анонсировали прибытие очередного российского «гумконвоя»

Группировка «ДНР» ожидает прибытие 93 «гуманитарного конвоя» из России 28 ноября. Об этом сообщает «МЧС ДНР».



Утверждается, что конвой привезет детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет, а также медикаменты и медицинское имущество.



Предыдущий «гумконовой» приезжал на неподконтрольную территорию 21 ноября.

Грузовики МЧС России приезжают на Донбасс уже седьмую неделю подряд. Причины такой активизации в РФ и группировках «Л-ДНР» не объясняют.



Предыдущий 92-й конвой прибыл 21 ноября. В Госпогранслужбе Украины заявили, что Россия нарушила международные нормы и не дала украинским пограничникам осмотреть содержание грузовиков.