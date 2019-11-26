ООС: Боевики обстреляли позиции ВСУ со стороны Петровского

В штабе операции Объединенных сил заявили об обстреле боевиками позиций ВСУ вблизи населенного пункта Старогнатовка Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба.



«Огонь велся с направления Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости от участка разведения №3 (Богдановка). Таким образом, российские оккупанты, пытаясь вызвать огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить нашу страну в нарушениях Минских договоренностей», - говорится в сообщении.



В штабе ООС подчеркнули, что Объединенные силы огонь в ответ не открывали.