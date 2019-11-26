В РФ посадили украинца по обвинению в попытке контрабанды запчастей для военных самолетов

Свердловский райсуд Белгорода (Российская Федерация) признал гражданина Украины виновным в попытке контрабанды продукции военного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Белгородской области, передает «Интерфакс-Украина».



«Гражданин Украины А. Чирва 1964 года рождения был задержан оперативниками регионального УФСБ при попытке незаконно вывезти с территории РФ в Украину 20 комплектов парашютно-тормозных систем ПТК-12545-70, входящих в комплектацию военных самолетов типа "Су"», - говорится в сообщении.



Утверждается, что организаторы канала контрабандной деятельности впоследствии планировали поставить эту продукцию в третьи страны в рамках международных контрактов Украины с иностранными партнерами.



По ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде военной техники) подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.