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УП узнала, как офис Зеленского координирует медиастратегию всей новой власти

26 ноября 2019, 11:34

УП узнала, как офис Зеленского координирует медиастратегию всей новой власти

Офис президента Владимира Зеленского является координатором медийной стратегии новой власти, включая Кабинет министров и провластную фракцию Верховной Рады «Слуга народа». Об этом говорится в статье «Украинской правды».

Отмечается, что каждый понедельник в кабинете заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко на Банковой собирается вся медийная команда новой власти.

«Эти встречи уже получили название "планерка у Тимошенко". На них представители Офиса президента, Верховной Рады и Кабмина учатся говорить "в один голос", или, говоря по-западному, one voice», — пишет УП.

Издание называет эти «планерки» главным непубличным центром принятия решений о том, что, как и на каких каналах новая власть планирует рассказывать о своей деятельности.

Кроме Тимошенко от ОП на «планерках» присутствует еще один заместитель главы президентского офиса Юрий Костюк. Вместе с ними приходят бывшая директор по развитию Студии «Квартал 95» Ирина Победоносцева и пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которые отвечают за освещение деятельности президента, организацию брифингов, новости на сайте и тому подобное.

Кроме этого к встречам привлечена еще работница ОП Елена Трусова, она уже много лет отвечает на Банковой за работу так называемых «передовых групп», которые организуют визиты президента на конкретных локациях.

От Кабмина на «планерки» ходят руководитель офиса коммуникаций правительства Татьяна Коврига, бывшая пресс-секретарь партии «Самопомощь», а ныне сотрудница офиса коммуникаций правительства Ирина Твердовская, реже — пресс-секретарь премьера Алексея Гончарука Диана Давитян.

Верховную Раду представляют депутаты «Слуги народа» Евгения Кравчук, в прошлом пресс-секретарь партии «Укроп», и Никита Потураев. Последний привлекает к работе еще и своего давнего партнера, политконсультанта Дениса Семенова.

Потураев и Семенов на парламентских выборах занимались стратегией «Слуги народа». До этого они работали с бизнесменами Виктором Пинчуком, Сергеем Тигипко, Игорем Коломойским.

Также на «планерки» регулярно приглашают члена Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Максима Кречетова. Он отвечает за формирование медиапланера — сводной таблицы всей медиаакивности власти, а также за коммуникацию со всеми «чувствительными» группами (волонтерами, добровольцами, журналистами).

Вместе с Кречетовым в паре работает Татьяна Попова, в период 2015-2016 годов была заместителем главы Мининформполитики Юрия Стеця.

По словам неназванного участника этих встреч от ОП, Банковая помогает правительству «во всем». «В Кабмина, например, плохо даже с тем, чтобы позвать каналы на событие, собрать журналистов, организовать "слив" информации. Для них это все какая-то фантастика», — подчеркивает собеседник издания.

Также у ОП есть аналитики, которые пишут короткую выжимку по всем законам, чтобы депутаты от «Слуги народа» могли быстро разобраться, за что голосуют. Кроме того, по данным УП, Потураев, Семенов и Кравчук пишут для депутатов информационные тезисы, которые в новой команде принято называть «рамками», но которые по сути ничем не отличаются от того, что при предыдущей власти называли «темниками Порошенко».

Эти «рамки» получают спикеры партии «Слуга народа», которые отвечают за публичное позиционирование политсилы. По словам источников издания во фракции, сейчас есть около 35 «говорящих голов», для которых в отдельный чат «Спикеры» сбрасывают упомянутые «рамки».

Также Кирилл Тимошенко отвечает за коммуникацию с большими каналами и эфиры на главных ток-шоу, отмечает УП. Он ведет переговоры, предлагает гостей из правительства и топ-спикеров Верховной Рады.

«У нас есть пул гостевых студий. Мы "продаем" спикеров: если есть суперспикер, то мы торгуемся, просим больше своих людей в студии или лучшие места в выпуске новостей, тому подобное», — рассказал изданию один из членов «Зе!Команды», вовлеченный в коммуникацию с каналами.

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Владимир Зеленский Юрий Костюк Кирилл Тимошенко
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Офис президента Кабинет министров Украины Слуга народа

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