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ОБСЕ видела, как «ЛНР» меняет рельсы на ж/д мосту в Станице Луганской

26 ноября 2019, 14:48

ОБСЕ видела, как «ЛНР» меняет рельсы на ж/д мосту в Станице Луганской

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ видели, как рабочие с неподконтрольной территории меняли рельсы области на железнодорожном мосту через Северский Донец возле недавно восстановленного моста в Станице Луганской. Об этом говорится в отчете миссии.

«23 ноября на участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольная правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела, как 3 рабочих с неподконтрольных правительству районов укладывали рельсы на железнодорожном мосту примерно в 500 м на восточно-северный восток от моста возле Станицы Луганской (15 км на северо-восток от Луганска)», - говорится в отчете.

Кроме этого, 23 и 24 ноября наблюдатели ОБСЕ видели, как 4 рабочих из подконтрольных правительству районов устанавливали два металлодетектора на КПВВ севернее моста у Станицы Луганской.

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