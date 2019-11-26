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Четыре страны призвали РФ обеспечить свободу перемещения в Азовском море

26 ноября 2019, 18:23

Четыре страны призвали РФ обеспечить свободу перемещения в Азовском море

Украина, Швеция, Литва и Эстония призвали Россию обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море и гарантировать свободу судоходства. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Мы принимаем во внимание возвращение в Украину судов, незаконно захваченных Россией 2018 года, и призываем Россию выполнять свои международные обязательства, обеспечивая беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и гарантируя свободу судоходства», — говорится в заявлении.

Министры напоминают о «непоколебимой поддержке суверенитету, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ».

«Мы призываем Россию уважать международное право и его основные принципы и отменить шаги, которые противоречат этим принципам. Мы решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины актами агрессии российских вооруженных сил с февраля 2014 года и незаконным присоединением Автономной Республики Крым и города Севастополя в Российской федерации, чего мы не признаем », - заявили министры.

Они обещают оставаться «преданными реализации политики непризнания» Крыма, в частности путем санкций.

«Министры хвалят Украину за неутомимые усилия по решению конфликта на востоке Украины, вызванного постоянной агрессией России, мирными способами на благо украинского народа и Европы в целом», — говорится в заявлении.

Они подчеркивают важность достижения устойчивого политического урегулирования конфликта, основываясь на полном выполнении Минских договоренностей, и призывают Россию «полностью взять на себя ответственность в этом плане».

«Министры еще раз подтверждают свойственно каждой стране право определять свои политические приоритеты, в частности меры безопасности. Последние парламентские выборы продемонстрировали подавляющую поддержку избирателей евроатлантических стремлений Украины и предоставили новому правительству сильный мандат на продолжение широкомасштабных реформ.

Успех этих реформ будет иметь решающее значение в закладке процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий и преданной общим европейским ценностям, включая демократию, права человека, гендерное равенство и верховенство права. Мы готовы поддержать Украину в этих усилиях, в частности в рамках Восточного партнерства», — добавили главы МИД.

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