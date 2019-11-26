В Кабмине озвучили действия в случае прямых поставок газа из РФ

Кабинет министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ российского «Газпрома» при вероятных прямых поставках в Украину с 2020 года будут «изыматься». Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, ресурс будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и ценой со скидкой, предложенной «Газпромом», будет направляться на реализацию социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей.



«Если мы будем иметь сниженную цену, — потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, — мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через какие-либо другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные мероприятия», — сказал Оржель.



В то же время министр не стал вдаваться в подробности такого плана, а также возможные механизмы его реализации.



Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» высказал мнение о том, что «Газпром» с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.



Президент Владимир Зеленский считает, что необходимо договориться о подписании нового договора о транзите российского газа в Европу через Украину.