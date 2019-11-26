Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 26 ноября.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным встречу в «нормандском формате» во время телефонного звонка 25 ноября. По его словам, темой переговоров стали вопросы поставок газа.



В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 2083-д об изменении механизма пенсионного обеспечения жителей неподконтрольных территорий. В частности, документ предусматривает отвязку выплаты пенсии от статуса ВПЛ.



Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук считает, что Украина сможет обратиться в ООН в случае провала «нормандского формата».



Общество



Группировка «ДНР» планирует превратить отобранный накануне дом бизнесмена и экс-нардепа от Партии регионов Игоря Гуменюка в «посольство».



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