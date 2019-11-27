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«Шахтер» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

27 ноября 2019, 02:17

«Шахтер» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Фото: «Шахтер» Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с английским «Манчестер Сити» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 56-й минуте открыли хозяева: мяч забил Илкай Гюндоган. «Шахтер» отыгрался на 69-й минуте благодаря голу Манора Соломона.

Обзор матча можно посмотреть здесь.

В другом матче группы «Аталанта» обыграла загребское «Динамо» со счетом 2:0.

Таким образом, к последнему туру «Манчестер Сити» набрал 11 очков и обеспечил выход из группы с первого места. Далее идут «Шахтер» (6 очков), «Динамо» (5 очков) и «Аталанта» (4 очка), у каждого их них есть шанс выйти в плей-офф.

11 декабря «Шахтер» сыграет с «Аталантой» в Харькове.

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