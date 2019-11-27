Штаб насчитал 12 обстрелов, без потерь

Пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно», — отмечается в сообщении.



По информации штаба, обстрелы велись в районе Луганского, Крымского, Новотошковского, Троицкого, Старогнатовки, Широкино, Березового.



С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.