В ООН собрали половину суммы для помощи Донбассу

Офису ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине удалось собрать половину необходимой суммы для гуманитарной помощи жителям Донбасса.



«Благодарны донорам за их поддержку нашей гуманитарной программы. К этому времени поступило 82 миллиона долларов — половина необходимой суммы», — говорится в сообщении организации.



При этом там добавили, что нужно еще больше, «чтобы помочь каждому мужчине, женщине, парню и девушке, кто рассчитывает на нас».

В феврале 2019 года в ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от войны.



В сентябре в ООН призвали найти 52 миллиона долларов до начала зимы для обеспечения наиболее критических гуманитарных нужд жителей Донбасса.