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Сегодня состоится заседание ТКГ в Минске. Последнее перед «нормандской» встречей

27 ноября 2019, 09:34

Сегодня состоится заседание ТКГ в Минске. Последнее перед «нормандской» встречей

Сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Это заседание станет последним перед встречей лидеров «нормандской четверки» (Франция, Германия, Украина, Россия) в Париже 9 декабря.

Главной темой сегодняшнего заседания станет реализация «формулы Штайнмайера», передает минский корреспондент телеканала «112 Украина». В повестке ТКГ — модальности нового закона об «особом статусе» Донбасса.

Ожидается, что «нормандский» саммит в Париже предаст импульс работе ТКГ в части «особого статуса», а также обмена удерживаемыми лицами.

Депутат Верховной Рады от провластной фракции «Слуга народа» Ирина Верещук подтвердила, что заседания ТКГ рассматриваются, как возможность для согласования нового закона об «особом статусе» Донбасса с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР».

«У нас есть ТКГ в Минске, там есть представители самопровозглашенных "Л-ДНР". И в такой способ мы сможем об этом говорить [о согласовании нового законопроекта]», — сказала Верещук в эфире канала «НАШ».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что Минские соглашения предполагают согласование положений нового закона об «особом статусе» Донбасса с представителями ОРДЛО с помощью Трехсторонней контактной группы. 

Действие закона истекает 31 декабря 2019 года. После саммита в «нормандском формате» у Верховной Рады останется 11 дней для разработки законопроекта, четыре из которых предусматривают режим пленарных заседаний, когда его можно принять. В Раде обещают принять закон в сжатые сроки.

Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.

В «ДНР» озвучили свои ожидания от закона об «особом статусе».

ТЕГИ

Организации
Нормандский формат Трехсторонняя контактная группа

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