«Укрзалізниця» отменила тендер на покупку российского угля

Государственная компания «Укрзалізниця» отменила итоги торгов на закупку 2,9 тысяч тонн российского угля для своего филиала «Південно-Західна залізниця» на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба компании.



«Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке», — отметил глава компании Евгений Кравцов.



Как следует из данных, размещенных в системе государственных электронных торгов ProZorro, филиал УЗ собирался заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривен с компанией «Раксел», которая через предприятие GMV Trading Company планирует поставлять уголь марки ДГ из России. В документах также отмечается, что «тендер отменен по причинам, которые невозможно устранить».



Издание «Наші гроші» отмечало, что GMV Trading — венгерская фирма.