Глава «ЛНР» призвал не спешить с разведением войск на новых участках

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник считает, что не стоит спешить с поиском новых участков для разведения сил и средств на Донбассе.



«Нужно там хотя бы в полном объеме закончить разведение [на участках у Станицы Луганской и Золотого], а уже потом мы будем говорить о перспективах и планах», — сказал Пасечник, передает ЛИЦ.

Зеркальное разведение войск у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября. Накануне ОБСЕ отчиталась, что военные укрепления на участке разведения у Золотого были демонтированы.



Летом разведение произошло на участке в Станице Луганской. На прошлой неделе там был открыт восстановленный мост.