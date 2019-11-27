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В Горловке мужчина угрожал взорвать гранату

27 ноября 2019, 14:13

В Горловке мужчина угрожал взорвать гранату

В неподконтрольной украинским властям Горловке был задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату. Об этом сообщила пресс-служба «МВД» при группировке «ДНР».

Отмечается, что ранее судимый местный житель угрожал гранатой своим знакомым.

В ходе обыска по месту жительства у него было изъято несколько гранат, около 300 граммов пластита и более 70 граммов наркосодержащего растения.

Ему инкриминируют угрозу убийством, незаконное хранение боеприпасов и незаконные приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

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Места
Горловка

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