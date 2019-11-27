В Горловке мужчина угрожал взорвать гранату

В неподконтрольной украинским властям Горловке был задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату. Об этом сообщила пресс-служба «МВД» при группировке «ДНР».



Отмечается, что ранее судимый местный житель угрожал гранатой своим знакомым.



В ходе обыска по месту жительства у него было изъято несколько гранат, около 300 граммов пластита и более 70 граммов наркосодержащего растения.



Ему инкриминируют угрозу убийством, незаконное хранение боеприпасов и незаконные приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.