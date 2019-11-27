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Кремль заявил о нехватке времени в газовых переговорах с Киевом

27 ноября 2019, 14:42

Кремль заявил о нехватке времени в газовых переговорах с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нехватке времени в газовых переговорах с Украиной. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Мы в цейтноте, времени мало. "Нафтогаз" должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов... Работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно», — сказал господин Песков.

Он добавил, что на данном этапе стороны обмениваются коммерческими предложениями.

«Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения», — сказал он.

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Ранее «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища.

Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту российского газа состоится 29 ноября.

Действующий газовый контракт истекает 31 декабря.

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