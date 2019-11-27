У Путина заявили, что «дело идет» к личной встрече с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях «нормандского» саммита в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.



«Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».



Он заметил, что программа пока что согласовывается. «Я сегодня звонил своему французскому коллеге. Сейчас они докладывают своему руководству временные параметры, но ясно, что будет из трех основных элементов [программа саммита]: в начале переговоры, потом рабочий обед и потом пресс-конференция», — сказал Ушаков.



Он уточнил, что пока не согласовано, будет ли итоговая пресс-конференция всех четырех лидеров — Украины, России, Франции и Германии.



Также, по его словам, пока согласовывается программа и по двусторонней повестке лидеров.



Отвечая на вопрос, планируется ли по итогам саммита подписание или принятие какого-либо документа, Ушаков сказал: «Советники проработали документ, в общем-то в основных чертах он готов».



При этом он не исключил, что лидеры захотят учесть какие-то новые моменты, «и что-то будет изменяться, могут быть и устные какие-то договоренности».



Помощник Путина не стал конкретизировать, о чем идет речь. «Документ подготовлен на уровне экспертов и должен быть утвержден лидерами», — добавил Ушаков.

Вчера газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что личная встреча Зеленского и Путина также готовится в Париже.



Президент Владимир Зеленский допустил отдельную встречу с российским коллегой, как и с другими лидерами «нормандской четверки», на полях саммита в Париже.



9 декабря «нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



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