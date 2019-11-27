Кабмин одобрил цену на газ для населения на зиму

Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Об этом сообщает «Новое время».



«Зима приближается. Мы должны были убедиться в том, что украинцы будут защищены от возможных колебаний цен на газ, которые могли бы теоретически привести к росту тарифов. Этого не будет. Этой зимой украинец будет защищен от колебания цены на газ. Соответствующее решение о гарантированной цене на газ мы на правительстве приняли. У нас полное взаимопонимание с Нафтогазом», — сказал он на брифинге.



В своем Telegram-канале Гончарук отметил, что «цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за кубометр в течение всего отопительного периода».



«Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года. Переход на программу добровольный. Отказаться от участия в ней также будет возможным. Газа хватит, сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах — 21,7 млрд кубометров», — добавил он.