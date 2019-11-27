Власти Краматорска не знают, почем сдают земли фирме нардепа Ефимова

Фирма народного депутата Максима Ефимова построит под Краматорском 11 ветроустановок. Землю для этого городской совет Краматорска выделил, несмотря на отсутствие информации о нормативно-денежной оценке.



29 октября депутаты Краматорска одобрили проекты землеустройства для отведения трех земельных участков в поселке Ясногорка в аренду ООО «Атомвинд-Краматорск». Речь идет о трех земельных участках площадью 1,6 гектара. Земли отведены для строительства технических сооружений, предназначенных для производства и распределения электроэнергии.



При этом в исполкоме Краматорска не смогли назвать сумму, которую ООО будет оплачивать в бюджет.



«На время предоставления ответа на ваш запрос управлением Госгеокадастра в Краматорске и Дружковке не предоставлены ведомости по нормативно-денежной оценке земель, которые необходимы для определения годовой суммы арендной платы», — говорится в ответе исполкома Краматорска.



«Новости Донбасса» обратились в Управление Госгеокадастра в Краматорске и Дружковке с просьбой сообщить, была ли проведена нормативно-денежная оценка. На момент выхода материала ответ не поступил.



В самой фирме в разговоре с «НД» также не смогли назвать годовую стоимость аренды указанных земель. Однако там отметили, что арендуют земли с 2013 года, хотя к строительству ветроустановок приступят только сейчас.



«Каждый год меняется нормативно-денежная оценка земли и автоматически меняется сумма договора. Я не скажу вам по чем [арендовали] в прошлом. Земля была еще отведена в 2013 году. Началась война, проект был заморожен. Аренду платили», — сказал сотрудник ООО.



Он также отметил, что ООО построит 11 ветроустановок вместо 15-ти как планировалось ранее.



Конечным собственником ООО «Атомвинд-Краматорск» является народный депутат Максим Ефимов, прошедший в Раду по мажоритарному округу № 48 (Краматорск).