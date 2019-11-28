Госдеп заявил о поддержке Украины перед саммитом в «нормандским формате»

США готовы продолжать оказывать давление на Россию, чтобы добиться от нее выполнения минских договоренностей. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, обнародованном 27 ноября.



«США готовы работать с нашими союзниками и партнерами над сохранением давления на Россию, чтобы добиться от неё выполнения минских договоренностей и начала процесса мирного возвращения суверенитета Украины над Донбассом», - говорится в заявлении.



Подчеркивается, что такое развитие событий на востоке Украины было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в признанных на международном уровне границах, включая территориальные воды.



«США вновь заявляют о твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в преддверии саммита в нормандском формате 9 декабря. В нем примут участие Украина, Франция, ФРГ и Россия», - говорится в документе.



Встреча в «нормандском формате» должна состояться 9 декабря - эту дату подтвердили все стороны.