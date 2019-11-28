В СЦКК объяснили происхождение скамейки на мосту в Станице Луганской

Скамейка, которую «украли» 15 ноября с КПВВ «Станица Луганская» изначально была изготовлена на территории, подконтрольной «ЛНР». Об этом в комментарии BBC Украина рассказал офицер с украинской части СЦКК, который работает на мосту в Станице Луганской.



Несколько таких стоит с другой стороны отстроенной части моста. Она — над украинским берегом Северского Донца, но на ней уже стоят представители «ЛНР».



«Тогда ночью был сильный ветер, который сбросил лавку с моста вниз. Пятеро работников с "ЛНР" вынуждены были спуститься вниз на украинский берег и забрать скамейку обратно к себе. Но выглядело это так, будто они действительно что-то воруют. Однако с нашей стороны таких скамеек нет», — пояснил офицер.



По его словам, падение скамейки из-за ветра повторялось несколько раз и все это время представители «ЛНР» забирали ее к себе.



«Затем они додумались приварить лавки, и это прекратилось», — сказал украинский офицер.

За несколько дней до открытия нового моста через Северский Донец в Станице Луганской в соцсети попало видео с камер наблюдения, на которой видно, как несколько человек в гражданском переходят с берега, подконтрольного «ЛНР», и забирают оттуда к себе скамейку с навесом.



Ранее некоторые СМИ распространили видео, на котором мужчины забирают лавку из-под моста в Станице Луганской, трактовав это как кражу.



