Бывший глава администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ

Бывший глава Администрации президента времен Петра Порошенко Игорь Райнин возглавил харьковскую областную ячейку партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Как сообщается на сайте политсилы, Райнина назначили на съезде в региональном партийном офисе.



Бывший глава АП займется подготовкой ОПЗЖ к местным выборам в Харьковской области.



Председатель партии Юрий Бойко заявил, что Райнин разделял идеи ОПЗЖ давно, но раньше это не афишировалось.



«В свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации президента, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше не было возможности, потому что он единственный в той группе галичан, который отстаивал интересы востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело», — цитирует Бойко Kharkiv Today.



Соратница Петра Порошенко и сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что пребывание политсилы в оппозиции позволяет очистить команду от «ситуативных попутчиков», оставив только идеологических «бойцов». «Очистка делает команду сильнее», — подчеркнула она.