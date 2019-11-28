Украинская сторона СЦКК: Угрозы наступления со стороны боевиков сейчас нет

Согласно данным украинской разведки, сейчас нет угрозы наступления на украинскую территорию со стороны неподконтрольных украинской власти территорий. Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Александр Борщевский, передает «Интерфакс-Украина».



«Нет никакой угрозы наступления с той стороны. Те данные, которые прослеживаются в ежедневных отчетах, открытых источниках штаба Объединенных сил... сейчас информации касаемо прямого вторжения нет», - сказал он журналистам.



Кроме того, Борщевский отметил, что ситуация по безопасности на участках разведения сил на Донбассе улучшилась.



«Сегодня я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что ситуация по безопасности на участках разведения не ухудшилось, а улучшилась, потому что, фактически, полностью возобновлена инфраструктура, налажена работа медицинских учреждений, полицейских патрулей, патрулей Национальной гвардии, люди себя почувствовали в полной безопасности», - отметил он и добавил, что на данной территории появились государственные структуры.