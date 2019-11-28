Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Мэр Константиновки только один раз за два года посетил заседания коллегии ДонОГА

28 ноября 2019, 13:24

Мэр Константиновки только один раз за два года посетил заседания коллегии ДонОГА

Мэр Константиновки Сергей Давыдов только один раз за два года посетил заседание коллегии Донецкой облгосадминистрации. Об этом сообщил председатель ДонОГА Павел Кириленко.

«А где Сергей Дмитриевич? На процедурах?» — спросил губернатор во время сегодняшнего заседания коллегии.

После этого он привел статистику, согласно которой в течение 2017-2019 годов было проведено 29 заседаний коллегии ДонОГА. «Константиновский городской голова присутствовал на заседании коллегии за этот период один раз. Процедуры продолжаются? Хорошо, я выясню», — подчеркнул Кириленко.

Это произошло после того, как глава ДонОГА озвучил, что в Константиновке счетчики на тепло в многоквартирных домах установлены только в 10 домах из 419, а на воду — ни в одном из 545 домов.

На заседаниях коллегии облгосадминистрации собирается руководство области, районов и городов. Как правило, на таких заседаниях поднимаются вопросы жизнедеятельности региона, а также даются поручения чиновникам.

ТЕГИ

Люди
Сергей Давыдов Павел Кириленко
Организации
ДонОГА
Места
Константиновка

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:16
Вступил в силу новый порядок пересечения КПВВ на Донбассе
08:55
В Раде создают программу соцзащиты жителей Донбасса. Учтена выплата пенсий Донецку и Луганску
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:13
В Горловке мужчина угрожал взорвать гранату
12:21
Глава «ЛНР» призвал не спешить с разведением войск на новых участках
11:10
«ЛНР» хочет продления действующего закона об «особом статусе» Донбасса
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:23
Зарегистрирован законопроект, который позволит жителям Донецка и Луганска получать пенсии
14:40
«ДНР» собирается превратить дом экс-регионала в «посольство»
10:12
В «ДНР» анонсировали прибытие очередного российского «гумконвоя»
08:37
В подконтрольном «ЛНР» Алчевске из-за аварии 19 домов - без отопления
22:57
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Еленовке
20:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:05
«Vodafone Украина»: Смена собственника не повлияет на работу оператора в Донецке и Луганске
16:50
«ДНР»: Двое жителей Макеевки задержаны за разбойное нападение на АЗС
все новости
15:11
Ущерб, нанесенный захваченным украинским кораблям в России, оценили в 55 млн гривен
15:05
Замглавы МИД Зеркаль уходит в отставку
14:38
СНБО Украины разработал пять сценариев реинтеграции Донбасса
14:25
Кабмин ввел электронные декларации для посылок дороже 100 евро
14:07
Очередному российскому актеру запретили въезд в Украину
13:24
Мэр Константиновки только один раз за два года посетил заседания коллегии ДонОГА
13:11
Украинская сторона СЦКК: Угрозы наступления со стороны боевиков сейчас нет
12:44
Опрос: Половина украинцев сочла неуспешными действия власти на Донбассе
12:20
Жителя Киева, который воевал на Донбассе, задержали за продажу оружия
12:06
КМИС: Рейтинг Зеленского снизился до 52%
11:31
Красный крест отправил на Донбасс более 12 тонн гуманитарной помощи
11:29
Секретарь СНБО не понимает, с кем вести диалог в Донецке и Луганске
10:59
СМИ узнали о создании органа «правды и примирения» в Украине после возвращения Донбасса
10:22
Бывший глава администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
10:15
В СЦКК объяснили происхождение скамейки на мосту в Станице Луганской
все новости
ВИДЕО
Инспекторы не видели причин для проверки комбината Ахметова, разместившего миллионы тонн мусора в Сартане
27 ноября, 11:39
Как украинская власть восстанавливает инфраструктуру Донбасса  ►
26 ноября, 16:56
На Донетчине сгорели 6 домов после обстрела
25 ноября, 08:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция