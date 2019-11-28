Ущерб, нанесенный захваченным украинским кораблям в России, оценили в 55 млн гривен

По предварительной оценке, сумма убытков на возвращенных Россией четырех кораблях ВМС ВСУ составляет не менее 55, 5 млн гривен. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ 27 ноября, передает «Укринформ».



«Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55, 5 млн гривен (примерно 2 млн 100 тысяч евро)», - сказал дипломат.



Однако точная сумму ущерба будет установлена только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе, после осмотра кораблей на заводе.



По его словам, учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению.