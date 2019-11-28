Зверобой повторила угрозы в адрес Зеленского после обысков ГБР

Участница боев на Донбассе и волонтерка Маруся Зверобой заявила о нарушениях во время обыска в ее доме. Ее вместе с нардепом от «Европейской солидарности» Софией Фединой подозревают в угрозе убийством в отношении президента Владимира Зеленского.



По словам Зверобой, сотрудники Госбюро расследований привезли с собой понятых, угрожали «сломать дверь» и не дали дождаться адвоката.



Она также заявила, что СМИ распространили вырванный из контекста разговор с Фединой. Речь идет о видео, на котором они обсуждают визит Зеленского к добровольцам АТО и участникам движения «Нет капитуляции» в Золотом.



«Его предупредили: если ты будешь хамить... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Федыной. Если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься — произойдет все так, как мы сказали», — сказала Зверобой в комментарии телеканалу «Прямой».



Она также считает обыски политическим преследованием.