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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

28 ноября 2019, 21:47

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 28 ноября.

Политика

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что разведение сил и средств на Донбассе возможно лишь в том случае, если оно не будет нести негативных последствий для Украины.

Данилюк сообщил, что СНБО разработало пять сценариев реинтеграции Донбасса.

В МИД России считают, что саммит лидеров стран «нормандского формата» не станет «волшебной палочкой».

Боевые действия

Группировка «ДНР» заявила о ранении мужчины 1977 года рождения в результате обстрела поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка.

Общество

Сегодня вступил в силу новый порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе и перемещения товаров через нее.

Международный Комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса 12,36 тонны гуманитарной помощи.

В Донецк и Луганск прибыл 93-1 «гуманитарный конвой» из России. В Госпогранслужбе Украины отметили, что им «не удалось получить истинную информацию о его содержание, характер и номенклатуру».

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