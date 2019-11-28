Суд заочно приговорил главу «МЧС ДНР» к 12 годам тюрьмы

Константиновский городской суд заочно приговорил «министра чрезвычайных ситуаций» группировки «ДНР» к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Житель Донецка изменил присяге и в 2014 году перешел на сторону боевиков и возглавил «МЧС ДНР».



«Все это время он сотрудничал с боевиками, выдавая приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении, и совершал другие действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области», — говорится в сообщении.



Суд признал виновным его в участии в террористической организации.



На данный момент «МЧС ДНР» возглавляет бывший сотрудник МЧС Украины Алексей Кострубицкий.