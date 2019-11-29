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В «Слуге народа» сочли законопроект о пенсиях Донбассу частью «дорожной карты» по урегулированию

29 ноября 2019, 10:41

В «Слуге народа» сочли законопроект о пенсиях Донбассу частью «дорожной карты» по урегулированию

Депутат Верховной Рады от «Слуги Народа» Андрей Жупанин считает, что законопроект № 2083-д, который открывает возможность выплачивать пенсии жителям неподконтрольной части Донбасса, является частью «дорожной карты» по урегулированию конфликта в регионе.

«Мне кажется, что это не единичный законопроект. Думаю, что он ложится в "дорожную карту", которая направлена на урегулирование ситуации на Донбассе», — сказал он в эфире телеканала «НАШ».

При этом Жупанин отметил, что «мы глобальной картины пока не видим». «Если речь идет о урегулировании ситуации, то это может быть правильная инициатива», — подчеркнул депутат. При этом он считает, что если ситуация не изменится, то передача денег на неподконтрольную территорию будет «авантюрой». «Мы можем отправлять деньги, но не будем уверены, что человек, которому они полагаются, их получит», — пояснил Жупанин.

Депутат «Слуги народа» прогнозирует, что Рада сможет принять этот законопроект не ранее чем через 4-6 месяцев. «Но тогда у нас будет более глобальная картина, в том числе и в результате тех переговоров [в "нормандском формате"], на которые поедет президент», — резюмировал Жупанин.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 2083-д об изменении механизма пенсионного обеспечения жителей неподконтрольных территорий. В частности, документ предусматривает отвязку выплаты пенсии от статуса ВПЛ.

Глава ДонОГА Павел Кириленко полагает, что пенсии в неподконтрольную территорию сможет доставлять миссия ОБСЕ.

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