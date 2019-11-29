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Делегация Украины сорвала выступление российского «представителя Крыма» на форуме ООН

29 ноября 2019, 11:49

Делегация Украины сорвала выступление российского «представителя Крыма» на форуме ООН

Представители делегации Украины на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве сорвали выступление незаконно избранного в Госдуму России депутата от аннексированного Крыма Руслана Бальбека. Об этом сообщил бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, передает «Укринформ».

Он отметил, что вместо российского дипломата выступать вышел «депутат Госдумы» Руслан Бальбек. Это возмутило украинскую делегацию.

«Украинский дипломат по процедуре начал возражать против выступления Бальбека, подчеркивая, что это фейковый делегат, он нарушает резолюции Генассамблеи ООН и вообще не имеет права представлять Россию. А я, в пределах общепринятых парламентских процедур, не нарушая правил, начал громко стучать по столу, портя выступление коллаборанта "на картинке" и заглушая его слова», — рассказал Бабин.

По его словам, в результате выступление Бальбека было сорвано. По его словам, провокацию российская делегация готовила целый день.

При этом Бабин выразил сомнения в беспристрастности председательствующей на заседании, одной из экспертов ООН, которая, как у него создавалось впечатление, «подыгрывала россиянам».

Срыв своего выступления украинской стороной подтвердил и сам Бальбек. В комментарии RT он назвал это «идеологическим бунтом».

Российский телеканал РЕН ТВ опубликовал видео срыва его выступления.

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